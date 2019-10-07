Новинський назвав ключові умови для залучення інвестицій в економіку

Встановлення миру і гарантований державою захист права власності є одними з ключових умов для залучення інвестицій в українську економіку. Таку думку висловив народний депутат, член парламентського комітету з питань реінтеграції Донбасу Вадим Новинський.

Коментуючи економічну частину програми уряду, зокрема, мету Кабміну про залучення 50 млрд доларів інвестицій в українську економіку, а також зростання ВВП України на 40% у найближчі 5 років, Новинський зазначив, що в документі відсутнє економічне обґрунтування визначених цілей, у тому числі не зазначені кроки для забезпечення економічного зростання.

"Ви порахуйте, скільки іноземних інвестицій було залучено в Україну останні роки. Ви зрозумієте, що це 50 млрд доларів - недосяжна цифра. Жоден інвестор не прийде в Україну поки йде війна. Жоден інвестор не прийде в Україну, поки суди приймають рішення не відповідно до закону, а так, як хочеться тим або іншим учасникам ринку. Поки парамілітарні банди бігають по Україні і тероризують не лише бізнесменів, а й простих людей. І друге - міжнародний інвестор не прийде в Україну до тих пір, поки внутрішній інвестор не повірить у свою країну. Поки ми, українці, самі не будемо інвестувати в Україну, подавши приклад, як має бути. Ми самі віримо в свою країну? Віримо. Інвестуйте, будь ласка - тільки після цього прийдуть іноземці", - вважає Новинський.

Він також додав, важливою умовою для значного зростання ВВП України може стати повернення в економічний простір тимчасово непідконтрольних територій Донбасу.

"Що стосується програми уряду, ВВП може зрости в умовах, коли буде встановлено мир і непідконтрольні зараз території будуть залучені в економічний простір України. Тоді буде величезна надбавка до ВВП", - сказав народний депутат.