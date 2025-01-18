Новинский и не только. В ГБР рассказали, как планируют возвращать фигурантов-беглецов

Подозрения бывшим представителям украинской власти

Напомним, что сегодня ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении олигарху Вадиму Новинскому, который является так называемым "куратором" РПЦ в Украине. Кроме того, он был народным депутатом нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок".

Его подозревают в госизмене и разжигании религиозной вражды и ненависти. Следствие установило, что еще с 2014 года он продвигал российские нарративы в интервью СМИ и публичных выступлениях, а также на своих информационных ресурсах - соцсетях и сайте. После начала полномасштабной войны Новинский сложил полномочия и сбежал за границу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце лета 2024 года народный депутат Артем Дмитрук тоже сбежал из страны. Накануне ему объявили подозрение в нападении с группой лиц на правоохранителя в Одессе и не только.

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