Новым президентом Венгрии стал критик Орбана

Новый президент Венгрии

Во вторник кандидатуру Баки поддержали 140 депутатов, еще шестеро проголосовали против. Представители партии Орбана участия в голосовании не приняли.

Бака ранее возглавлял Верховный суд Венгрии, а до этого был судьей Европейского суда по правам человека. В начале 2012 года Орбан снял его с должности руководителя Верховного суда.

Что изменится после назначения

Бака сменил Тамаша Сульока, назначенного на пост при Орбане. В прошлом месяце Сульок покинул должность после давления со стороны нового правительства.

Хотя венгерский президент обладает ограниченными исполнительными полномочиями, он может отложить подписание законов или направить их на рассмотрение Конституционного суда.

В правительстве Мадьяра опасались, что сторонник Орбана способен затормозить принятие решений, необходимых для разблокирования миллиардов евро замороженного финансирования ЕС.

Сам Мадьяр представлял Баку как судью, который отстаивал принципы верховенства права и разделения властей.

Полный разрыв с Орбаном займет время

Экономист Commerzbank Тати Гхоше считает назначение Баки символически важным на фоне других шагов нового правительства по отстранению союзников Орбана.

При этом, по его оценке, полный демонтаж прежней системы не произойдет быстро: государственный аппарат по-прежнему находится под сильным влиянием предыдущего режима, а изменение устоявшейся политики потребует времени.

"Хотя избирательный мандат может быть сильным, государственный аппарат остается под сильным влиянием предыдущего режима, и отмена устоявшейся политики потребует времени", - написал Гхоше в записке.