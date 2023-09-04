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Стало известно, кто стал новым инвестором "Металлиста 1925 года"

Понедельник 04 сентября 2023 16:56
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Стало известно, кто стал новым инвестором "Металлиста 1925 года" Фото: Владимир Носов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов стал новым инвестором "Металлиста 1925 года". Предыдущий инвестор клуба АЭС Group из-за ракетных атак на предприятиях компании упустил возможность финансировать клуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

"Для "Металлиста 1925" поддержка от Владимира Носова чрезвычайно важна. Клуб, который постепенно развивался, от любительского чемпионата Украины до сильнейшего дивизиона отечественного футбола - мог прекратить свое существование. Когда ежедневно прилетают ракеты - подобная поддержка чрезвычайно ценна. Поэтому, учитывая наш запрос, от топ-менеджмента "Металлиста 1925" и АЭС Group, Владимир Носов решил поддержать клуб, став его новым инвестором", - рассказал исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин.

Сам бизнесмен признался, что не мог смотреть, как Харьков останется без футбола.

"Мне хотелось поддержать родной город и его команду, кроме того, я получил десятки обращений в социальных сетях от болельщиков с просьбой спасти команду. Мечтаю, чтобы, несмотря на войну, украинский дух не угасал, а спорт продолжал развиваться. Поэтому премьер-лиге быть, а "Металлисту 1925 года" желаю набраться сил и продолжать задавать уровень в турнирной таблице", - прокомментировал Владимир Носов.

WhiteBIT уже является официальным партнером Национальной сборной Украины по футболу, футбольного клуба "Барселона" и турецкого "Трабзонспор".

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, компания родом из Украины, основанная в 2018 году.

На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют. Число пользователей биржи составляет более 4 млн человек со всего мира.

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Металлист криптоиндустрия
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