Для новых репрессий. Оккупанты назначили своих "прокуроров" на захваченных территориях

Задача этих так называемых "прокуроров" - имитировать правосудие для оправдания новых более жестоких репрессий.

Так, новые "главные прокуроры" назначены на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей. В Донецкой области выполнять "прокурорские" обязанности остался Андрей Спивак, который и раньше возглавлял "прокуратуру" захваченного региона.

В Запорожской области "руководителем" репрессивного органа оккупантов назначили Кирилла Осипчука, который до этого работал в прокуратуре Ростовской области.

В Херсонской области "прокуратуру" возглавил Андрей Петров из Кировской области, а в Луганской области - Глеб Михайлов из Дагестана. Все "назначенцы" привезли с собой свои команды, которые и будут заниматься репрессиями против украинцев.

Это еще раз подтверждает, что россияне боятся даже местных коллаборантов и предателей и не доверяют им.