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Новачок "Боруссії" Холанд встановив рекорд результативності у Бундеслізі

Новини » Спорт     05.02.2020 - 09:31
Новачок "Боруссії" Холанд встановив рекорд результативності у Бундеслізі
Фото: Ерлінг Холанд (bvb.de)

Але це не допомогло його клубу залишитися в розіграші Кубка Німеччини

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд став рекордсменом за голами для новачків в чемпіонаті Німеччини. Про це повідомляється в Twitter статистичного агрегатора Opta.

19-річний норвежець став першим гравцем в історії, якому вдалося забити вісім м'ячів у перших чотирьох матчах за клуб Бундесліги.

Напередодні форвард відзначився у воротах бременського "Вердера" в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Однак це не допомогло команді - матч завершився поразкою "джмелів" з рахунком 2:3. Таким чином команда з Бремена вийшла у чвертьфінал змагань, а "Боруссія" завершила боротьбу за трофей.

Холанд став гравцем дортмундського клубу цієї зими, перейшовши з австрійського "Зальцбурга". Контракт форварда з німецьким клубом розрахований до літа 2024 року.

У турнірній таблиці Бундесліги дортмундці борються за золото з "Лейпцигом" і "Баварією".

Нагадаємо, півзахисник каталонської "Барселони" Ансуї Фаті встановив рекорд Ліги чемпіонів, ставши наймолодшим автором гола в історії головного клубного турніру.

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