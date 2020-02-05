Новачок "Боруссії" Холанд встановив рекорд результативності у Бундеслізі

Фото: Ерлінг Холанд (bvb.de)

Але це не допомогло його клубу залишитися в розіграші Кубка Німеччини

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд став рекордсменом за голами для новачків в чемпіонаті Німеччини. Про це повідомляється в Twitter статистичного агрегатора Opta.

19-річний норвежець став першим гравцем в історії, якому вдалося забити вісім м'ячів у перших чотирьох матчах за клуб Бундесліги.

8 - @ErlingHaaland ist der erste Spieler jemals der 8 Treffer in seinen ersten 4 Pflichtspielen für einen #Bundesliga-Klub erzielt. Traum. #SVWBVB #Haaland pic.twitter.com/U95ntD4Fi7 — OptaFranz (@OptaFranz) February 4, 2020

Напередодні форвард відзначився у воротах бременського "Вердера" в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Однак це не допомогло команді - матч завершився поразкою "джмелів" з рахунком 2:3. Таким чином команда з Бремена вийшла у чвертьфінал змагань, а "Боруссія" завершила боротьбу за трофей.

Холанд став гравцем дортмундського клубу цієї зими, перейшовши з австрійського "Зальцбурга". Контракт форварда з німецьким клубом розрахований до літа 2024 року.

У турнірній таблиці Бундесліги дортмундці борються за золото з "Лейпцигом" і "Баварією".

Нагадаємо, півзахисник каталонської "Барселони" Ансуї Фаті встановив рекорд Ліги чемпіонів, ставши наймолодшим автором гола в історії головного клубного турніру.