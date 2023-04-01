Новые ветроэлектростанции не могут работать из-за отсутствия законодательных норм, - Инвесторы
Новые ветроэлектростанции, достроенные в Украине за время полномасштабного российского вторжения, не могут быть введены в эксплуатацию и не генерируют электроэнергию из-за отсутствия необходимых изменений в законодательстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.
"Введению в эксплуатацию ВЭС мешает отсутствие на сегодняшний день законодательной нормы о продлении срока действия технических условий на присоединение к энергосети и договора на поставку электроэнергии по "зеленому" тарифу", - сказал Конеченков.
По его словам, несмотря на риски, ведь Россия продолжает совершать ракетный террор по всей территории Украины, специалисты в течение военного 2022 года ввели в эксплуатацию ВЭС суммарной мощностью 82,5 МВт в Николаевской области, продолжается строительство в Одесской и Львовской областях.
При этом он добавил, что, если бы было введено в эксплуатацию больше ветроэнергетических мощностей, например в Одесской области, то она не страдала бы так сильно из-за отсутствия электроэнергии, как это было во время прошлогодних отключений.
Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.
По мнению главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексея Оржеля, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону важно дать возможность инвесторам достроить и ввести в эксплуатацию объекты возобновляемой энергетики.
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