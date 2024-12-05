Новые выборы и не только. В Грузии оппозиция выдвинула требования олигарху Иванишвили

Протесты в Грузии

Напомним, в Грузии после парламентских выборов начались масштабные протесты. Граждане вышли на улицы из-за возможной фальсификации результатов выборов, на которых пророссийская партия "Грузинская мечта" победила с большим отрывом.

Протесты в Грузии продолжаются каждый день. При этом власти активно используют полицию для разгона таких акций. Правоохранители применяют против протестующих водометы, перцовый газ и не только.

Только вчера, 4 декабря, в Тбилиси правоохранители впервые не разогнали протесты.

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