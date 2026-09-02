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Новые тарифы "Укрзализныци" и риски обстрелов: как логистика меняет работу застройщиков

18:36 02.09.2026 Ср
3 мин
Привычные маршруты больше не работают. Как девелоперы спасают стройплощадки от простоя
aimg Мария Волощук aimg Анастасия Мацепа
Фото: "Укрзализныця" пересмотрела тарифы на грузовые перевозки и повысила их стоимость на 30% (РБК-Украина)

Логистический фактор стал одним из ключевых драйверов роста цен на первичном рынке жилья. Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30% вместе с угрозой ударов по складским помещениям заставляют девелоперов пересматривать цепи поставок и отказываться от накопления запасов на площадках.

Как транспортные расходы влияют на итоговую стоимость жилья, – в статье РБК-Украина "Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью".

Главное:

  • Удорожание перевозок: с 1 августа 2026 года "Укрзализныця" повысила грузовые тарифы на 30%.
  • Альтернативная логистика: из-за атак РФ на железнодорожную инфраструктуру образовался ситуативный дефицит сырья, что заставило производителей искать более дорогие пути доставки.
  • Отказ от складов: застройщики избегают накопления крупных партий материалов на площадках из-за риска обстрелов, закупая продукцию частями с фиксацией цены.
  • Покрытие спроса: отечественные заводы на 100% обеспечивают потребности строительного сектора, а реальный дефицит возможен только с началом масштабного восстановления.

"Железнодорожный" фактор

Впервые за четыре года "Укрзализныця" пересмотрела тарифы на грузовые перевозки и с 1 августа 2026 повысила их стоимость на 30%. Это решение напрямую увеличивает расходы на доставку каждой тонны сырья к заводам и стройплощадкам.

К тому же, как пояснили РБК-Украина ПБГ "Ковальская", частые вражеские атаки на железнодорожную инфраструктуру в апреле-июне повлекли замедление движения вагонов и ситуативный дефицит щебня и цемента.

Поэтому компания вынуждена искать альтернативные и более дорогие маршруты доставки, что лишь увеличивает итоговую стоимость материалов.

Отказ от складов

В последнее время под прицелом неприятеля находится и складская недвижимость. Поэтому застройщики не могут рисковать и накапливать большие склады с запасами материалов на строительных площадках.

Как отмечает коммерческий директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова в комментарии РБК-Украина, компания заранее формирует потребность в основных материалах и закупает отдельные позиции, фиксируя цену, чтобы избежать накопления крупных партий материалов в одном месте.

Это подтверждают и в девелоперской компании "Креатор Строй", где также указывают, что закупка строительных материалов осуществляется раньше времени, что позволяет частично зафиксировать текущую стоимость и снизить риски резких колебаний себестоимости.

Мощности производителей

Несмотря на логистические сложности, украинские заводы способны покрывать сдержанный спрос застройщиков.

Как отмечает президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий , украинские предприятия закрывают текущие потребности девелоперов на 100%.

Однако, отмечает Салий, сейчас загруженность по продажам составляет лишь 42-48%, поэтому производители хотят большего спроса на внутреннем рынке.

Что касается дефицита стройматериалов, то, по его словам, он возможен только тогда, когда начнется восстановление и произойдет сиюминутный выход многих потребителей. Пока же в Украине хватает щебня, песка, бетона, газоблоков, плитки и кирпича.

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