Новые санкции против России: Власюк рассказал об ожидаемом эффекте

Что заявил Власюк

Власюк отметил, что законопроект поддержали 262 члена Палаты представителей США. Он поблагодарил всех, кто участвовал в продвижении инициативы сенатора Линдси Грэма, и назвал решение важной частью комплексного давления на Россию.

По словам Власюка, Москва по-прежнему получает значительные доходы от продажи нефти, в том числе за счет стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.

Главный источник доходов

"РФ до сих пор получает значительные доходы от продажи нефти, в частности через страны, которые продолжают покупать ее энергоносители. Именно эти доходы позволяют Кремлю финансировать производство ракет и дронов, закупать иностранные компоненты и компенсировать потери на поле боя", - заявил Власюк.

Он отметил, что предусмотренные законопроектом тарифы для государств, покупающих российские энергоресурсы, могут сократить доходы РФ и сделать сотрудничество с Москвой более затратным.

Отдельно Власюк упомянул санкции против Ирана. По его словам, Россия и Иран давно взаимодействуют в военно-промышленной сфере, обмениваются технологиями и используют общие каналы поставок.

Иранские дроны и компоненты для российского вооружения, добавил он, уже используются в войне против Украины.

Чего ожидают от санкций

"Мы ожидаем, что санкции сделают российский экспорт энергоносителей дороже, сложнее и менее прибыльным", - отметил Власюк.

Он подчеркнул, что ограничения не означают мгновенного прекращения войны, однако должны постепенно уменьшить возможности России поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий.

По словам Власюка, санкции должны быть инструментом, который непосредственно влияет на способность РФ финансировать войну, а не оставаться символическим наказанием.