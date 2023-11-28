Новые санкции ЕС могут помочь Финляндии забрать у российских олигархов стадион

Стадион, принадлежащий России, ранее известный как Helsinki Halli, не использовался с тех пор, как Россия начала агрессивную войну против Украины в феврале 2022 года.

Были опробованы различные способы использования зала, но пока безуспешно. В сентябре компания Ilta-Sanomat сообщила, что основные владельцы Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг, которые находятся в санкционном списке ЕС, были бы готовы продать зал, однако срок освобождения от статьи ЕС, разрешающей продажу, истек в мае. Параллельно с продажей зала поднимали вопрос о возможности его лишения права выкупа.

Новые санкции должны помочь исправить ситуацию

Издание пишет, что облегчение ситуации ожидается от готовящегося нового пакета санкций ЕС. К нему добавляются дополнительные средства для продажи или экспроприации зала.

"Последний пакет санкций готовится, и Финляндия активно участвует в его подготовке. Важно, чтобы Helsinki Halli был доступен финнам в соответствии с общими интересами, и мы надеемся на быстрый прогресс в этом отношении, и работа для достижения этого ведется", - сказала министр.

Helsinki Halli

Большая многофункциональная крытая арена, расположенная в Хельсинки. Ее название происходит от имени крупнейшего спонсора - компании по производству напитков Hartwall, основанной Виктором Хартваллем в 1836 году.

Строительство стадиона было привязано к чемпионату мира по хоккею 1997 года. Возведение начато в 1994 году по заказу предпринимателя Гарри Гаркимо. Здание имеет форму эллипса, составляющего 153 метра в длину и 123 метра в ширину.

Конфискация активов россиян в Финляндии

Ранее сообщалось, что Финляндия ищет способы взять под свой контроль крупнейшую спортивную арену Helsinki Halli, закрытую с прошлого года из-за санкций против ее российских владельцев-миллиардеров.

Также недавно власти Финляндии конфисковали имущество российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина. Евросоюз этим летом ввел против него санкции.