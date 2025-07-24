Новые реалии войны в Украине: НБУ подтвердил планы по новой программе с МВФ

Пышный сообщил, базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает получение 35 млрд долларов международной помощи в 2026 году и 30 млрд долларов в 2027 году.

В то же время на следующий год идентифицированы источники только 22 млрд долларов. По остальным средствам сейчас идут переговоры.

"Частью этих переговоров будет наше взаимодействие с МВФ. Ведь мы с ними работаем над тем, чтобы сформировать определенную концепцию и подход к новой, обновленной программе расширенного финансирования", сказал он.

Глава НБУ заявил, что новая программа "учтет уже новые реалии, связанные с рисками безопасности, динамикой восстановления, макроэкономической ситуацией и геополитикой".

По прогнозу НБУ, в 2025 году ожидается поступление примерно 54 млрд долларов внешней финансовой помощи, из которых Украина уже получила почти 24 млрд долларов Среди остальных 30 млрд долларов - наибольшие поступления ожидаются в рамках программ ERA Loans (18 млрд долларов до конца года) и Ukraine Facility (8 млрд долларов).