Новые правила выплат семьям погибших военных: что изменил Кабмин

Сегодня, во время заседания правительства, были внесены изменения в несколько порядков, связанных с социальной защитой семей погибших защитников.

В частности, статус члена семьи погибшего могут отменить, если будет отменена актовая запись о смерти или решение суда о признании лица без вести пропавшим.

Защита прав детей и недееспособных родственников

Запрещено отказываться от помощи от имени детей до 18 лет, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц. Они имеют право на получение выплат.

Добровольный возврат средств

Если помощь получили по ошибке (например, лицо нашлось), ее можно добровольно вернуть в бюджет по заявлению.

Внеочередные выплаты лицам с инвалидностью I группы

Такие люди теперь будут получать выплаты в первую очередь, независимо от очереди или даты подачи заявления.

Выплаты по решению суда

Можно получить помощь без свидетельства о смерти, если есть судебное решение о признании лица мертвым или пропавшим без вести.

До 3 лет на оформление выплат

Если лицо признают умершим не сразу, есть три бюджетных года, чтобы подать заявление на выплату.

Порядок подачи заявлений

Совершеннолетние родственники подают заявление лично. За детей или недееспособных - подают родители, или представители. Заявления можно отправлять по почте или через ЦНАПы.

К заявлению прилагают:

удостоверение члена семьи погибшего,

свидетельство о смерти или судебное решение.

Очередность выплат

Выплаты предоставляются соблюдая очередь по дате поступления документов. Исключение - лица с инвалидностью I группы, которые получают средства вне очереди.

Средства, которые возвращают, могут быть повторно использованы в текущем бюджетном году или направлены в госбюджет - в зависимости от времени возврата.