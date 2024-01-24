Новые правила. В Польше планируют сократить поддержку украинцев: детали

Временная защита для бежавших от войны в Украине действует в Польше до 4 марта 2024 года. Правительство планирует продлить действие соответствующего спецзакона на полгода, сообщает издание Rzeczpospolita. За это время министры намерены разработать новые правила помощи беженцам.

"Мы даем себе полгода, чтобы наработать изменения в закон", – отметил замминистра внутренних дел Польши Веслав Щепанский.

Среди возможных изменений – отмена статуса временной защиты после выезда из Польши даже на короткое время, тогда как сейчас действует ограничение в 30 дней. В правительстве считают, что поездки украинцев домой на праздники или в отпуск свидетельствуют о том, что им не нужна временная защита. Подобный подход уже применяется к украинским беженцам в Норвегии.

Также предлагается изменить условия получения соцвыплат. Выплаты на детей могут уменьшить, но деталей пока нет. В правительстве готовятся проводить консультации с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими украинским беженцам помощь.