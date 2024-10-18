Новые правила на фоне евроинтеграции потребуют от бизнеса изменения подходов в работе: названы риски

Некоторые бизнесы могут потерять рынок, если не смогут перестроиться в соответствии с четкими правилами и стандартами, действующими в ЕС, ведь Украина планирует стать частью европейской семьи официально. Государство должно помочь предпринимателям адаптироваться к новым правилам игры, но для этого нужен постоянный диалог.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она объяснила, что для Украины восстановление и евроинтеграция – процессы тесно взаимосвязаны. Последняя – сверхважный и логичный процесс становления Украины как современной европейской страны, но бизнесу для этого нужно будет перестраивать свои бизнес-процессы согласно появлению новых правил и стандартов.

"Некоторым придется перенастраивать большинство бизнес-процессов, поэтому не все смогут остаться из-за невозможности выполнять те стандарты и правила, по которым предпринимательство работает в ЕС. Соответственно, в этом моменте важно нам как представителям власти быть в более тесном диалоге с представителями нашего бизнеса, чтобы понимать, где мы можем помочь в моменте перенастройки для них – где бизнес сможет показать свои точки боли. Тогда нам будет проще и эффективнее проходить евроинтеграционные процессы и не потерять часть бизнеса”, – сообщила Шуляк.

Она добавила, что 17 октября комитет передал правительству отчет по итогам публичных консультаций по теме создания законодательной рамки "Об основных принципах восстановления", в которых приняли участие около 1000 участников. Важным в контексте бизнеса стало их видение направлений восстановления Украины. Так, представители общин отметили, что для них основным принципом является человекоцентричность, пояснила Шуляк. Зато бизнес отмечал важность появления четких правил работы.

"Бизнес говорит - дайте нам правила для работы, уменьшите уровень бюрократии, который иногда еще очень высок, нужно меньше регуляций. И все даст нам возможность работать, следовательно, это будет способствовать экономическому росту Украины. В то же время, экономический рост невозможен без роста ее человеческого капитала. Это тоже нужно обязательно учитывать", - рассказала парламентарий.

По ее словам, в направлении дерегуляции в Украине уже прошли значительные шаги. В частности, это стало возможным благодаря переводу многих государственных услуг в электронный формат, что позволяет избегать контактов с чиновниками, являющимся одним из инструментов коррупции в стране.

"Это все помогает бизнесу развиваться, но нам всем очень часто не хватает обратной связи от бизнеса по, в частности, узким специализированным разрешениям или отраслевым регуляционным вещам, которые нужно изменить, чтобы бизнесу было намного проще", - резюмировала Елена Шуляк.