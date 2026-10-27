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Новые правила бронирования: что и для кого меняет постановление Кабмина

11:30 27.10.2026 Вт
8 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: Кабмин изменил правила бронирования (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. Документ предусматривает внесение изменений в действующее законодательство, создание нового совещательного органа при правительстве, а также пересмотр и проверку статусов критически важных предприятий.

Что в новом постановлении Кабмина и какие квоты будут по новым правилам - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Просмотр и проверка критериев критичности

Правительство поручило центральным органам исполнительной власти, другим госорганам, а также областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям (военным администрациям) в десятидневный срок со дня вступления в силу постановления обеспечить:

  • Пересмотр и согласование отраслевых и региональных критериев определения предприятий, учреждений и организаций критически важными.
  • Анализ соответствия: по результатам пересмотра критериев провести проверку предприятий, ранее получивших статус критически важных.
  • Отмена решений: в случае исключения критерия, на основании которого предприятие сочли важным для отрасли или общины, соответствующее решение о его критичности подлежит отмене.

Сроки действия действующих решений о критичности и увеличения объемов бронирования

Кабмин определил четкие правила по уже принятым решениям:

Решения о критичности: все решения об определении предприятий критически важными, действующими на дату вступления в силу постановления, остаются в силе в течение срока, на который они приняты (за исключением тех, которые отменены по результатам пересмотра критериев).

Решения Минобороны об увеличении объемов бронирования (до 8 декабря 2025 года): принятые до 8 декабря 2025 года решения остаются действующими на протяжении всего срока действия статуса критичности предприятия, но не дольше 8 декабря 2026 года.

Решения Минобороны об увеличении объемов (после 8 декабря 2025): решения, принятые после этой даты, остаются действующими в течение срока действия статуса критичности предприятия, но не дольше срока, определенного в самом решении МО.

Создание Координационного центра

Постановлением Кабмина создан Координационный центр по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, а также утвержден его состав и положение о его деятельности.

Бронирование более 50% работников: Кабмин определил основания для отказа

Правительство детализировало процедуру согласования увеличения объемов бронирования военнообязанных работников сверх стандартной 50-процентной квоты, а также определило основания, по которым предприятию могут отказать в рассмотрении таких предложений.

Как происходит согласование увеличения квоты (более 50%):

Подача предложений: Декларированное количество подлежащих бронированию военнообязанных может составлять более 50 процентов по решению государственного органа, признавшего предприятие, учреждение или организацию критически важной.

Роль Координационного центра: Соответствующий госорган предоставляет в Координационный центр обоснованные предложения по увеличению квоты.

Принятие решения: Окончательное решение принимается госорганом с учетом полученных рекомендаций и предложений Координационного центра.

Основания для отказа в рассмотрении заявок:

Координационный центр имеет право отказать в рассмотрении предложений по увеличению объемов бронирования при выявлении нарушений со стороны руководства предприятия.

В частности, основанием для отказа является:

  • Установление фактов систематического нарушения руководителем критически важного учреждения требований законодательства в области организации и ведения военного учета.
  • Критерий систематичности: наличие за последние 12 месяцев двух и более документально подтвержденных фактов таких нарушений и/или привлечение руководителя к административной ответственности за их совершение.

Бронирование для международных проектов и доноров: квота до 50% и лимит 7 человек

Правительство определило новые требования к бронированию военнообязанных работников в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Основные лимиты и правила:

Базовая квота и ограничения: Количество военнообязанных, подлежащих бронированию в таких организациях, должно составлять не более 50% от количества работников, непосредственно привлеченных к выполнению задач одного проекта, но не превышать 7 человек.

Исключение для увеличения количества забронированных (более 7 человек): по решению госсекретаря Кабмина лимит у 7 человек может быть превышен.

Условия превышения лимита:

  • Превышение разрешается только в том случае, если к непосредственному выполнению задач одного проекта привлечено более 7 военнообязанных лиц.
  • Количество забронированных в любом случае должно оставаться в пределах 50% от общего количества военнообязанных работников проекта.
  • Решение принимается на основании обоснованного обращения представительства донорского учреждения или исполнителя проекта (определенного критически важным) и с учетом рекомендаций и предложений Координационного центра.

Лимит 95% для ОПК и энергетики: правила бронирования и условия для превышения квоты

Кабмин установил предельный уровень бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов (ТЭК), а также детализировал процедуру согласования бронирования сверх определенной нормы.

Основной лимит 0 не более 95%:

Количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию, должно составлять не более 95 процентов от их общего количества, указанного в решении Минобороны или Минэнерго.

Это правило распространяется на:

  • Критически важные учреждения в сфере ОПК (определены Минобороны);
  • Критически важные учреждения ТЭК и их подрядные организации;
  • Отечественных производителей трансформаторного оборудования для энергетической сферы, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, изготовление или поставку оборудования, предоставляют услуги и проводят инженерно-технические мероприятия по бесперебойному функционированию объединенной энергосистемы и газотранспортной системы Украины (определены Минэнерго).

Обязательное условие для производственного персонала:

Уменьшение предельного объема до 95% принято с учетом того, что обязательному бронированию подлежат все военнообязанные работники, непосредственно вовлеченные в производственные процессы критически важных учреждений.

Как забронировать более 95% работников:

  • Заявка и согласование: Количество забронированных может составлять более 95% по решению Минобороны или Минэнерго.
  • Процедура: Обоснованные предложения по увеличению объемов подаются соответствующим министерством (Минобороны или Минэнерго) в Координационный центр. Решение принимается на основе согласованных рекомендаций и предложений Центра.

Сроки увеличенных лимитов, критерии критичности

Кабмин детализировал процедуру бронирования военнообязанных, определив четкие требования к увеличению лимитов квот, сроки оформления через "Дию", а также обновив критерии определения предприятий критически важными.

Правила и сроки увеличения лимитов бронирования

  • Требования к решению: Решение государственного органа об увеличении объемов бронирования должно содержать код ЕГРПОУ, полное наименование учреждения, новый лимит, общее количество подлежащих бронированию военнообязанных, а также срок его действия (не более одного года).
  • Оформление в "Дии": После принятия решения (с учетом рекомендаций Координационного центра) профильный госорган представляет сообщение об изменении лимита в Едином перечне через Портал "Дия".
  • Дедлайн для бронирования: Саму процедуру бронирования работников госорган или учреждение должны осуществить в течение 10 рабочих дней со дня подачи уведомления через "Дию". Если этот срок нарушен, решение об увеличении лимита теряет силу.
  • Аннулирование отсрочок: По истечении срока действия решения об увеличении лимита руководители обязаны в течение 5 рабочих дней провести мероприятия через "Дию" по аннулированию предоставленных отсрочок.

Изменения в критериях и порядок определения критически важных предприятий

  • Согласование с Координационным центром: Отраслевые и региональные критерии критичности теперь утверждаются после согласования с Координационным центром (о чем говорится в его письме-согласовании). Кроме того, центр может согласовывать деятельность предприятий в других сферах за обоснованным обращением профильного министерства или госоргана.
  • Налоговая задолженность: Уточнено требование об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов: в задолженность не засчитывается долг, возникший из-за периода временного прекращения бюджетных платежей (до момента поступления средств, что подтверждается справкой распорядителя или Казначейства).
  • Сферы деятельности: Обновлен перечень отраслей экономики, предприятия которых могут признаваться критически важными (в частности ОПК, ТЭК, ЖКХ, добывающая и перерабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, розничная торговля, строительство, транспорт и логистика, информационные технологии, банковская деятельность, здравоохранение, связь, аварийно-спасательные службы).
  • Сроки рассмотрения обращений: Профильный госорган обязан рассмотреть обращение предприятия за 7 рабочих дней, после чего обращается в Координационный центр. Сток предоставления рекомендаций Координационным центром составляет до одного календарного месяца, после чего госорган за 3 рабочих дня принимает окончательное решение.
  • Отмена статуса: Рекомендации Координационного центра по отмене статуса критичности являются основанием для рассмотрения вопроса об отмене решения.

В чем роль Координационного центра по вопросам бронирования

Координационный центр возглавляют два сопредседателя (заместители министров экономики и обороны). В состав центра вошли представители ключевых министерств, ведомств и структур безопасности.

Члены центра:

  • заместитель госсекретаря Кабмина;
  • Заместители министров: цифровая трансформация; внутренних дел; по восстановлению, инфраструктуре и транспорту; аграрной политики и продовольствия;
  • Госсекретарь Минэнерго;
  • Заместитель руководителя ОП (по согласию);
  • Заместитель начальника Генштаба (по согласию);
  • Первый заместитель (заместитель) председателя Госпогранслужбы;
  • Заместитель главы Нацполиции;
  • Заместитель председателя ПФУ;
  • Заместитель главы Гоструда;
  • Представители Центрального управления СБУ, СВР, ГУР и Минэкономики (по согласию).

Главные функции Центра:

  • Согласование критериев критичности: рассмотрение и согласование (или предоставление рекомендаций по доработке) отраслевых и региональных критериев определения предприятий критически важными с оформлением соответствующего письма-согласования.
  • Рассмотрение заявок по квотам и статусу: разработка предложений государственных органов об определении предприятий критически важными, а также по увеличению объемов бронирования военнообязанных.
  • Мониторинг и анализ: мониторинг данных с помощью государственных реестров (ЕГР ПВР, вебпортал ПФУ и т.п.) и анализ проблем в процессе бронирования.
  • Отмена статусов: предоставление рекомендаций и предложений по отмене решений об определении предприятий критически важными (в том числе при наличии обращений от правоохранительных органов).

Сроки рассмотрения и принятия решений

  • Стандартный срок: обработка обращений государственных органов и предоставление рекомендаций/предложений не может превышать один календарный месяц со дня получения обращения.
  • Неотложное рассмотрение: в случае обоснованной потребности госоргана срочное рассмотрение осуществляется в срок не более семи рабочих дней.
  • Формат работы: заседания проводятся при обязательном участии обоих сопредседателей. Решения считаются одобренными, если за них проголосовало более половины присутствующих членов, а в случае равного распределения голосов поддержка обоих сопредседателей является обязательным условием.
  • Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Центра возложено на Минэкономики.
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