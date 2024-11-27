Новые правила брони от мобилизации. Что изменится и к чему готовиться работодателям

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Новые правила бронирования: что изменилось

Бронирование военнообязанных работников – это не только право, но и важный инструмент поддержки бизнеса, особенно в сложные времена. Однако теперь этот процесс будет значительно отличаться от того, к чему мы привыкли.

1. Все заявления – через портал "Дия"

Теперь работодателям не нужно собирать горы бумажных документов – все процедуры переведены в цифровой формат. Это определенно удобно для крупных компаний с собственными юристами и ИТ-отделами. Однако для предприятий, работающих в небольших городах или не имеющих технической возможности пользоваться порталом "Дия", могут возникнуть проблемы.

К примеру, небольшой фермерский кооператив в отдаленном селе может просто не иметь интернета или соответствующего оборудования. Для таких случаев предусмотрено исключение, но будет ли работать это на практике – покажет время. Кстати, тем предприятиям, у которых возникают трудности с ведением военного учета и бронированием, пригодятся аутсорсинговые компании, у которых этот процесс налажен.

2. Отменены согласования Минэкономики и Минобороны

Теперь не будет необходимости получать согласования от Минэкономики и Минобороны. С одной стороны, это ускоряет процесс, с другой – делает его более автоматизированным, что может привести к уменьшению человеческого контроля.

3. Расширение перечня бронированных работников

Это отличная новость для работодателей. Новые правила позволяют бронировать больше военнообязанных, выполняющих критически важные функции. Особенно это актуально для IT-компаний, агробизнеса или производственных предприятий.

Однако остается ограничение – только 50% работников могут быть забронированы, если нет отдельного решения Минобороны. Представьте ситуацию: на заводе работают 100 человек, из них только 50 могут быть бронированы. Как выбрать кто останется, а кто может быть мобилизован? Это важный вопрос для руководителей.

4. Ограничение на бронирование из-за низкой зарплаты

Если зарплата работника на критически важном предприятии меньше 2,5 минимальных зарплат, бронирование для него невозможно. Например, на сегодняшний день это около 21 тысячи гривен.

Это решение вызывает много вопросов: а как быть с работниками в регионах, где уровень оплаты труда традиционно ниже?

5. Новый порядок расчета количества работников для бронирования

Общее количество военнообязанных не учитывает женщин и определенные категории лиц. Это выглядит как упрощение, но на практике может вызвать неразбериху, особенно для предприятий с большим количеством разнородного персонала.

6. Единый реестр критически важных предприятий

Минэкономики теперь будет вести специальный реестр, где будет храниться информация обо всех критически важных предприятиях. Это решение выглядит логично, но для внесения данных в реестр работодатель должен получить решение от государственного органа. Это может занять дополнительное время.

Что это значит для бизнеса: основные нововведения

Новые правила повлияют на все аспекты управления персоналом:

Увеличение нагрузки на кадровые службы . Заявления через "Дию", подготовка документов и новые расчеты – все это потребует больше внимания.

. Заявления через "Дию", подготовка документов и новые расчеты – все это потребует больше внимания. Необходимость повышения зарплат . Для многих работодателей это станет серьезным вызовом, особенно в сферах, где средний уровень доходов ниже 2,5 минимальных зарплат.

. Для многих работодателей это станет серьезным вызовом, особенно в сферах, где средний уровень доходов ниже 2,5 минимальных зарплат. Риски потери квалифицированных кадров . Если бронированию подлежит только 50% сотрудников, возникает риск мобилизации ключевых сотрудников, которые могут быть незаменимыми для производственного процесса.

. Если бронированию подлежит только 50% сотрудников, возникает риск мобилизации ключевых сотрудников, которые могут быть незаменимыми для производственного процесса. Техническая подготовка к работе через портал "Дия". Для многих это будет новым вызовом, требующим инвестиций в технику и обучение персонала.

Пример из практики

Один из моих клиентов – небольшая компания, занимающаяся ремонтом медицинского оборудования, – уже столкнулась с вызовами новых правил. У них работает 30 человек и руководитель понимает, что потери хотя бы нескольких техников могут парализовать работу.

Однако в ходе анализа выяснилось, что только 10 работников могут быть забронированы по новым правилам, поскольку остальные не отвечают критерию зарплаты. Руководство решило повысить им оплату, но это создало существенную нагрузку на бюджет компании.

Что учитывать компаниям

Новые правила бронирования направлены на упрощение процессов, но они создают дополнительные вызовы для бизнеса. Работодателям следует заранее оценить свои возможности, подготовить документы и адаптировать зарплатную политику.

От себя хочу добавить: эти изменения – это не только новые требования, но и наша способность адаптироваться. Если у вас есть вопросы по бронированию или другим юридическим аспектам, обращайтесь к профессионалам. Своевременная консультация может сэкономить вам и время и ресурсы.