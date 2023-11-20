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Оккупанты перебрасывают технику с новой маркировкой на Мариупольское направление

Фото: оккупанты продолжают перебрасывать технику на Мариупольское направление (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупанты продолжают активно переправлять резервы на фронт. В частности, на Мариупольском направлении на технике у оккупантов была замечена новая символика и отметки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В течение выходных сохранился приоритет по Запорожскому направлению с доминированием Бердянского. Преимущественно – грузовики с БК и личным составом", – резюмировал Андрющенко.

Он отметил, что оккупанты установили новые отметки на колоннах.

"В воскресенье при передвижении со стороны Невского в направлении Центра колонны 15 авто: тентованные Уралы и КамАЗы, бронированный кунг на базе Урала, ЗУ-23 и бензовозы с маркировкой (на сундуке). Принадлежность устанавливаем", - говорит советник мэра Мариуполя.

Отмечается, что оккупанты также начали использовать шевроны с изображением акулы в ново сформированных штурмовых подразделениях, которые проходят подготовку на побережье.

"В целом, накладывая карту перемещений на карту боевых действий становится понятно, что последние переброски отвечали оперативно-тактическим задачам, в частности в районе Вербового по Бердянскому направлению и Токмаку", - подытожил Андрющенко.

 

Ситуация в районе Мариуполя

В последние дни российская армия активнее начала перебрасывать резервы через временно оккупированный Мариуполь, захваченный в феврале 2022 года. Только за ночь 18 ноября враг переместил более 20 тягачей с танками и другой тяжелой гусеничной техникой через Мариуполь в направлении Бердянска.

Кроме того, РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом Мариуполя активно летает авиация.

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Мариуполь