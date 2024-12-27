Налоги для ФЛП, "автогражданка" по-новому, платные медуслуги: что изменится с 1 января в Украине

Изменения с 1 января 2025 коснутся многих сфер жизни украинцев. Для предпринимателей возрастут налоги, заработают новые правила оформления "автогражданки" для водителей, некоторые услуги врачей станут платными и изменится порядок установления инвалидности, а учителям начнут начислять ежемесячные надбавки к зарплатам.

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Повышение налогов для ФЛП

С 1 января вводятся новые нормы налогообложения для физических лиц-предпринимателей. Они были заработать еще осенью, но Верховная рада отсрочила вступление в силу до нового года.

Таким образом, для налогоплательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, а именно ФЛП III группы и юридические лица III группы, устанавливается военный сбор в размере 1% дохода по итогам 1 квартала 2025.

Военный сбор ФЛП-плательщиков единого налога I, II и IV групп устанавливается на уровне 10% от размера минимальной зарплаты (800 грн в месяц).

Также в новом году возобновляется норма об обязательной уплате Единого социального взноса. С начала полномасштабной войны ФЛП получили право не платить ЕСВ, однако в государственном бюджете на 2025 год эта льгота была отменена.

Размер минимальной ставки ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты. Минималка в следующем году будет на уровне 8000 грн, так что месячный платеж для ФЛП составит 1760 грн. В то же время для ряда категорий предпринимателей льготы останутся.

Фото: с 1 января вырастут налоги для ФЛП (freepik.com)

Кроме того, от 1 января 2025 вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ, НДФЛ (налог с доходов физлиц) и военному сбору для всех налоговых агентов.

Подорожание "автогражданки"

С 2025 года вступают в силу нормы закона о страховании ответственности владельцев автотранспортных средств.

Отметим, новые правила будут действовать для оформляющих страховку с 1 января. Водители, которые уже являются владельцами страхового полиса, могут им пользоваться до истечения срока.

Закон предусматривает существенное повышение лимитов страховых выплат: максимальные компенсации за вред жизни и здоровью возрастут с 250 тыс. до 500 тыс. грн, а за материальный ущерб – со 160 тыс. грн. до 250 тыс. грн.

Ожидается, что стоимость полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО, или "автогражданка") значительно возрастет, ведь страховые компании получат право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента.

К тому же по договору "автогражданки" будет запрещено применение франшизы. На данный момент почти все договоры ОСГПО содержат пункт о франшизе (сумма ущерба, которую в случае ДТП покрывает не страховая компания, а владелец полиса).

Страховое возмещение будет начисляться без износа деталей авто. Ремонт будет организовывать страховщик на авторизованных СТО.

Также законом отменяется возможность не оформлять "автогражданку" льготникам (лицам с инвалидностью, участникам боевых действий и т.п.), однако для них будет действовать скидка на полис в размере 50% от его стоимости.

Какие медицинские услуги станут платными 1 января

С нового 2025 года учреждения здравоохранения будут предоставлять медицинские и дополнительные услуги, которые не покрываются государственной программой медицинских гарантий, за оплату от пациента.

Речь идет о следующих услугах в больницах:

обращение без направления врача , кроме случаев, когда оно не требуется;

, кроме случаев, когда оно не требуется; предоставление медуслуг заведениями здравоохранения по договорам с юридическими лицами ;

; услуги учреждений здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами пациентам, не относящимся к указанным категориям;

предоставление медицинских услуг по месту жительства пациента при условии, что это в ызвано его желанием, а не медицинским состоянием;

возможность самостоятельно выбрать врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационаре;

при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационаре; пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса по запросу пациента.

Такое решение было принято Кабмином с целью повысить прозрачность финансовых процессов в медицинской системе и минимизировать неформальные платежи.

Фото: услуги без направления врача станут платными (Getty Images)

В Министерстве здравоохранения отмечают, что все платные услуги должны быть четко определены и обнародованы учреждениями здравоохранения.

В то же время медицинская помощь в рамках Программы медицинских гарантий остается бесплатной, но в ряде случаев для ее получения должно быть направление от семейного или лечащего врача по показаниям.

Без направления украинцы могут получать первичную и экстренную медицинскую помощь, а также обращаться к следующим специалистам:

акушер-гинеколог,

психиатр,

нарколог,

стоматолог,

педиатр,

фтизиатр,

врач, у которого пациент находится под наблюдением из-за хронического заболевания.

Ликвидация МСЭК: как будут устанавливать инвалидность

1 января 2025 Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), которые проводили экспертизу по установлению инвалидности или степени нетрудоспособности, будут окончательно ликвидированы. Этому предшествовал ряд громких коррупционных скандалов с руководителями комиссий в регионах.

МСЭК заменят экспертные команды врачей в учреждениях здравоохранения, а система оценки станет полностью электронной.

Установление статуса инвалидности значительно упростится. Не будет необходимости проходить врачебно-консультативную комиссию лечебного заведения – личный врач сразу будет направлять на оценивание экспертной команды.

При этом все ранее выданные МСЭК документы останутся в силе вместе со льготами и выплатами. Это касается также лиц, которым была установлена ​​инвалидность пожизненно.

Назначенные МСЭК повторные осмотры в 2025 году будут проводить уже экспертные команды в определенные ранее даты. Если повторный осмотр должен был состояться в первой половине 2025 года, срок автоматически продлевается на 6 месяцев – до 30 июня 2025 года.

Чтобы пройти его, необходимо обратиться к профильному личному врачу, который сформирует направление.

Доплаты учителям

Работники заведений общего среднего образования государственной и коммунальной форм собственности в новом году будут получать ежемесячные надбавки к заработным платам

1000 грн с 1 января 2025;

с 1 января 2025; 2000 грн с 1 сентября 2025

Соответствующее постановление было принято правительством по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: учителя будут получать надбавки с 1 января (Getty Images)

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, доплаты учителям являются частью поддержки тем, кто сегодня "обучает и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины", ведь благодаря педагогам, несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить учебу и получить качественное образование.

Со своей стороны министр образования Оксен Лисовый отметил, что решение не развяжет всех проблем, которые существуют сегодня с зарплатой учителей, но "оно является первым шагом к изменению ситуации даже в условиях военного положения и дефицита бюджета".

Постановление Кабмина о надбавках педагогам будет действовать до завершения военного положения в Украине.

Новые тарифы "Укрпошты"

Национальный оператор "Укрпошта" вводит новый подход к ценам на доставку посылок. С 1 января посылки будут оцениваться не по весу, а по объему.

Как сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, часть тарифов была пересмотрена, но самый низкий тариф останется без изменений. Остальные тарифы также останутся наиболее доступными на рынке:

тариф "Приоритетный" – для тех, кому важна скорость доставки;

тариф "Базовый" – самый оптимальный по цене на рынке почтовых перевозок, позволит сэкономить до 50%.

По словам Смилянского, вводится 8 объемных размеров посылок по тарифам. Цена будет фиксированной, и ее легко определить по размеру коробки. Купить коробку можно в отделении "Укрпошты".

Стоимость коробки 24×20×16 см – 5 грн, коробки 69×42×39 см – 50 грн, а пакеты размером 24×19 см, 32×24 см, 40×30 см предоставляются бесплатно. Посылку все еще можно будет отправить в нестандартной упаковке, но за это придется доплатить 50 грн.

При подготовке использовались: проекты законов №9319 и №11416-д, закон №3720-IX, сообщения на сайте Минздрава, публикации Правительственного портала, Минобразования, компании "Укрпошта".