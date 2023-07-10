Новые повышения ставок становятся неизбежными, резервы НБУ достигают рекорда

Прошедшая неделя для американских рынков была короткой из-за празднования Дня независимости, а следовательно не очень активной и для остальных финансовых рынков мира.

Возвращение же на торговые площадки ознаменовалось далеко не праздничными настроениями – по завершении недели котировки акций и облигаций упали почти на всех ключевых рынках США, Европы и Азии. Индекс S&P 500 за неделю свалился на 1,2%.

Поводом для этого стали неизменные и потому неутешительные для рынков планы ФРС возобновить повышение ставок, и вполне возможно уже не позже этого месяца. Это подтвердил обнародованный на прошлой неделе протокол июньского заседания ФРС. Эффект усилили июньские отчеты об американской занятости от исследовательского института ADP и государственного Бюро по статистике труда.

И хотя их оценки несколько расходятся, впрочем, показывают общую картину еще достаточно разогретого рынка: количество занятых растет высокими темпами, зарплаты тоже, а уровень безработицы снова приближается к рекордно низким отметкам. Показатели занятости очень важны для ФРС в оценке инфляции и принятии решений по ставкам и свидетельствуют, что центральный банк делает недостаточно для обуздания инфляции. Как и, конечно, наиболее неприятно удивленными перспективами высокой инфляции и длительных высоких ставок были рынки облигаций. Реальные доходности 10-летних казначейских облигаций США взлетели до 1,82%, высочайшего уровня с 2009 – явный признак того, что инвесторы в долговые инструменты уже не ожидают близкого понижения ставок.

Впрочем, на этот раз несколько запаниковали и рынки акций. Еще недавно они не очень беспокоились многочисленными сигналами от макроданных и суровыми предупреждениями чиновников ФРС. Разумеется, условия изменились. Вполне вероятно, что уже сказывается заметное насыщение акциями инвесторских портфелей. При этом высокая рыночная стоимость акций, особенно "самых модных" техно-компаний, уже заставляет смущаться даже ярых сторонников ИИ и научно-технического прогресса. Нерешительность инвесторов растет, и они предпочитают занять ожидаемую позицию, тем более что скоро будут опубликованы важные данные потребительской инфляции в США и начнется сезон корпоративной финансовой отчетности.

На фоне падения глобальных долговых рынков прекратилось и ралли украинских еврооблигаций: к концу недели их цены снизились на 2-4% до 22-25 центов на доллар. ВВП-варранты потеряли в цене 1,5% и котировались в конце недели немного выше 39 центов. Притихла активность и на рынках внутренних облигаций: общий объем торгов гривневыми облигациями на вторичном рынке уменьшился почти на треть до 3,5 млрд грн, а валютными – вдвое. Портфели ОВГЗ иностранных инвесторов за неделю сократились на 2 млрд грн.

В то же время, курс наличной гривны еще немного укрепился - на 0,1% до 36,6-37,4 грн/долларов. Насыщенность рынка наличной валютой сохраняется на высоком уровне, способствуя дальнейшему сближению наличных и официальных курсов. Межбанковский рынок остается под полным контролем НБУ, который пока имеет рекордно большие международные резервы – они выросли в июне до 39 млрд долларов.

Все это благодаря стабильным притокам международной помощи от союзников Украины, которые превышают выплаты по валютным кредитам и потребности Национального банка на валютные интервенции. Этот рост превосходит ожидания многих наблюдателей и может продолжиться в последующие месяцы, создавая столь необходимую для Украины подушку безопасности.