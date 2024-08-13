В Харьковской области сменили время комендантского часа для 200 населенных пунктов

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области из-за активизации боевых действий и увеличения активности российских ДРГ ввели ограничения на передвижение в двадцатикилометровой зоне вблизи границы.

Кроме того, сообщалось, что из-за ситуации в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей. Как отмечают в Минреинтеграции, эвакуация проводится бесплатно.

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