Новые мирные переговоры по Украине могут пройти в рамках саммита G20 в Индии, - Bloomberg

По словам французского дипломата, следующий раунд переговоров состоится до саммита лидеров G-20 в Нью-Дели в сентябре.

При этом дипломат отметил, что ни одна из стран Глобального Юга, участвующих в переговорах, не потребовала присутствия России на следующих переговорах по Украине. Однако глава делегации Бразилии Селсу Аморим заявил, что мирный процесс должен включать Россию "в той или иной форме".

Саммит в Саудовской Аравии

Главной темой саммита в Саудовской Аравии, который прошел на этих выходных, стала украинская формула мира. О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Позже информацию подтвердили и в Офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, в частности, развивающихся, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет и Мексику. Китай, со своей стороны, в конце концов также отправил собственную делегацию.

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые из представителей имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.

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