Сокращение экспорта стали из-за квот

По новым правилам ЕС беспошлинный импорт стали ограничивается 18,3 млн. тонн в год. Для Украины это может означать сокращение экспорта стали еще на 1,3-1,5 млн тонн по сравнению с 2025 годом. По словам Рыженкова, выделенные Украине квоты примерно на 60% ниже прошлогодних объемов поставок.

"И это произошло тогда, когда порты уже были закрыты, а у нас буквально нет иного выхода", – отметил он.

После начала полномасштабного вторжения ЕС отменил ограничения на украинскую сталь, поскольку из-за блокады портов европейский рынок фактически стал главным доступным направлением экспорта. Теперь Украину, по словам Рыженкова, фактически поставили в равные условия с другими странами вне ЕС, не учитывая войну, проблемы с логистикой, энергоснабжением и персоналом.

Для украинской металлургии это происходит на фоне масштабного падения отрасли. С 2021 по 2025 год производство стали сократилось с 21 млн до 7,4 млн тонн, экспорт - с 22 млрд долларов до 6 млрд долларов, а налоговые поступления - с 3,5 млрд долларов до 870 млн долларов.

Металлургия на грани

Ситуацию дополнительно усугубляют российские удары: по словам Рыженкова, в августе-сентябре "Метинвест" был вынужден остановить оба металлургических комбината после одной из самых масштабных волн обстрелов. В таких условиях доступ к рынку сбыта становится критическим для существования отрасли.

"Без рынка сбыта будущего практически нет", – подчеркнул Рыженков.

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По его словам, металлургический бизнес нуждается в загрузке мощностей более 90%, чтобы оставаться прибыльным, а в нынешних условиях гарантировать стабильное производство и долгосрочные поставки почти невозможно.

На вопрос Fortune, не оказалась ли украинская металлургия на грани исчезновения, Рыженков ответил: "Если ничего не делать, это почти неизбежно. Если у Украины не будет полноценного доступа к европейскому рынку, а обстоятельства одновременно будут исключать какие-либо значительные инвестиции, то рано или поздно все закончится".