Новые карты боев: ISW показал, где могли продвинуться вражеские войска

Российские войска продолжили штурмы на севере и востоке Украины. Но ВСУ контратакуют и сдерживают врага на ключевых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Северная ось

Как отмечается в отчете, российские войска атаковали неопределенные районы Курской области 24 и 25 июня. Также оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Российские так называемые "военкоры" сообщали, что армия РФ якобы достигла автомагистрали H-07 Сумы-Суджа к востоку от Писаревки, но были вынуждены отступить из этого района по неустановленным причинам.

По данным аналитиков, российские войска штурмовали вблизи Андреевки, Алексеевки и Яблоновки в Сумской области.

Восток Украины

Харьковское направление. По данным ISW, известно о продвижении российских войск в северной и северо-западной частях Волчанска. Также оккупанты атаковали вблизи Липцов.

По данным ISW, известно о продвижении российских войск в северной и северо-западной частях Волчанска. Также оккупанты атаковали вблизи Липцов. Купянское направление. Россияне утверждали, что находятся в пределах одного километра от Купянска. ISW получила геолокационные данные, которые показывают, что по состоянию на 25 июня российские войска продвинулись на 3,4 километра от северной административной границы Купянска.

Россияне утверждали, что находятся в пределах одного километра от Купянска. ISW получила геолокационные данные, которые показывают, что по состоянию на 25 июня российские войска продвинулись на 3,4 километра от северной административной границы Купянска. Лиманское направление. Сообщается, что украинские войска продвинулись на север от Лимана 24 июня.

Сообщается, что украинские войска продвинулись на север от Лимана 24 июня. Северское направление. Аналитики отмечают, что армия РФ продолжила наступательные операции, но без успеха.

Аналитики отмечают, что армия РФ продолжила наступательные операции, но без успеха. Часов Яр и Торецк. Российские войска атаковали вблизи самого Часового Яра и поблизости. Россияне давили также на Торецком направлении, но не продвинулись.

Российские войска атаковали вблизи самого Часового Яра и поблизости. Россияне давили также на Торецком направлении, но не продвинулись. Покровское направление. В отчете отмечается, что оккупационные войска продвинулись. По геолокационным данным, захватчики недавно продвинулись на север от Шевченко Первое и в Лисовке.

В отчете отмечается, что оккупационные войска продвинулись. По геолокационным данным, захватчики недавно продвинулись на север от Шевченко Первое и в Лисовке. Новопавловское направление. Аналитики предполагают, что россияне могли захватить населенный пункт Ялта. Также сообщается о продвижении украинских войск на направлении Большой Новоселки.

Юг Украины

Как отметить в отчете аналитики, 25 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Также захватчики наступали на юго-запад от Орехова в направлении Новоандреевки и вблизи Каменского.