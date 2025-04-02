Новые гривны: когда появятся другие портреты на банкнотах

"Мы не хотим этого спора, но хотим этой дискуссии. Но украинцы никогда не упустят шанс устроить хороший спор", - сказал он во время выставки-экспедиции "Гривна. Больше чем деньги" которую презентовал НБУ.

По его словам, он видит, что украинцы иногда недооценивают себя и имеют комплекс неполноценности. "Мы хотим рассказать о вещах, которыми мы должны гордиться. В то время когда на Московии действительно лягушки квакали, у нас в определенной степени даже валютный союз существовал и такой средневековый форекс", - рассказал глава НБУ

Пышный отметил, что пока не надо забегать вперед, но "вот это поколение, которое сейчас переживает эти драматические события, оно имеет право сказать свое слово о том, какие ценности, какие фигуры, что именно, какое сообщение должна нести в себе следующая банкнота".

Он напомнил, что дизайн банкнот, которыми мы сейчас пользуемся, утвержден в 1992 году. "На нем исторические фигуры, на нем понятные для нас ценности, это все очень важные вещи, и они выполняют свою функцию. Но смотрите за это время в Европейском Союзе трижды уже обновили дизайн банкнот. Почему это происходит? Потому что каждое следующее поколение должно иметь возможность сказать что-то свое и почувствовать связь с этим", - добавил он.

Пышный подчеркнул, что НБУ не говорит о том, что собирается уже сейчас что-то менять. "Но мы хотим, чтобы эта выставка заинтересовала вас. Мы хотим, чтобы эта дискуссия собственно получила фундаментальную основу. А эта фундаментальная основа - это как раз и есть тот рассказ о гривне, которая больше чем деньги", - добавил он.

Напомним Национальный банк Украины упрощает наличные расчеты с помощью изъятия из обращения старых монет и банкнот. В итоге номинальный ряд гривны сократился с 17 до 12 единиц - с шести монет и шести банкнот.

На гривневых банкнотах изображены такие личности: