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Новые энергоблоки ХАЭС будут работать на американском ядерном топливе, - "Энергоатом"

Четверг 23 января 2025 17:59
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Новые энергоблоки ХАЭС будут работать на американском ядерном топливе, - "Энергоатом" Фото: новые энергоблоки ХАЭС будут работать на американском ядерном топливе (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС будут работать на ядерном топливе по технологии американской компании Westinghouse, как и все остальные атомные электростанции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение государственной компании "Энергоатом".

"100% всех закупок с 2022 года осуществляется у американской компании Westinghouse. Энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на топливе американской компании Westinghouse, или топливе, произведенном в Украине по технологии Westingouse, как и все остальные действующие атомные блоки", - говорится в сообщении компании.

Использование американского топлива прямо прописано в правительственном проекте закона №11146. В нем прямо прописано, что новые энергоблоки ХАЭС будут работать исключительно на ядерном топливе, изготовленном по американской технологии.

Напомним, что Ольга Кошарная, которая является автором фейка о "не американском топливе" ранее отличилась рядом скандальных заявлений. В частности, в начале войны призвала работников оккупированной Запорожской АЭС сотрудничать с российским "Росатомом". "Энергоатом" призывает компетентные органы обратить внимание на ее деятельность, направленную на дискредитацию украинских энергетиков.

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Хмельницкая АЭС Электроэнергия
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