Новые БПЛА Cosmolot Airlines. В ВСУ будет дрон по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины COSMOLOT обеспечит комплексом ребостойкого БПЛА REX, который будет состоять из двух дронов, станции наземного управления и пусковой системы. Стоимость изготовления предсерийной модели составляет 12,5 млн грн.

Как отмечают в компании, дроны имеют следующие преимущества:

БПЛА REX устойчив к РЭБ, обнаруживает, идентифицирует цели и быстро локализует их координаты.

Может самостоятельно выполнять разведку, доразведку, наблюдать в динамике и сопровождать движущуюся цель.

Дрон выбирает боеприпас разных типов в зависимости от цели и транслирует результаты ударов в режиме онлайн по защищенному каналу связи.

Мгновенно оценивает эффективность удара.

В прошлом году Cosmolot Airlines снабдили несколько десятков подразделений ВСУ 50 модернизированными ударными БпЛА Punisher. После изготовления нового дрона REX, комплекс будет передан в 58 ОМПБр для роты снайперов, осенью прошлого года уничтожившей российскую станцию радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" стоимостью более 200 млн долларов с помощью Punisher.

Эффективность проекта Cosmolot Airlines для ВСУ подтверждена на фронте не один раз.

"Пути помощи COSMOLOT обеспечивают украинских защитников необходимым. Потому что, сидя в окопах и в сложных боях, наши воины не должны думать, где и как взять дрон, авто или другое снаряжение. Они не должны просить людей помочь и думать, как закрыть внеочередной сбор. Это должны делать мы, пока защитники рискуют жизнью. Мы - украинский ответственный бизнес. Cosmolot будет делать это и дальше. Мы только начали делать это вместе", - подчеркнул Арнульф Дамерау, главный инвестор Cosmolot.