RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новое правило для автомобилистов: какой документ потребуется для ввоза авто

Фото: в Раде предлагают изменить правила ввоза авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде предлагают изменить правила ввоза автомобилей в Украину. Потребуется документ, удостоверяющий соответствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9460 .

Проектом определено понятие документа, удостоверяющего соответствие транспортных средств требованиям технических регламентов и экологических норм. Также приведены в соответствие с требованиями Европейского Союза и FIA положения о признании документов, выданных другими органами.

Предлагается установить запрет эксплуатации транспортных средств, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие.

Также уточнено, что действующим автовладельцам не нужно дополнительно делать отдельные документы о соответствии или возить с собой отдельно документы о соответствии.

Обоснование законопроекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодняшний день украинское законодательство в сфере оценки соответствия должно быть гармонизировано с международным и европейским законодательством.

Соглашением об ассоциации с ЕС предусмотрено обязательство Украины по обеспечению соответствия с техническими регламентами ЕС и системам стандартизации, метрологии, аккредитации, работ по оценке соответствия и рыночного надзора.

Кроме этого, в соответствии со Стратегией повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года определены основные направления ее реализации, в части безопасности транспортных средств, в частности: упрощение процедуры допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, в том числе усовершенствование процедуры сертификации транспортных средств при пересечении государственной границы.

Поэтому возникает необходимость во внесении изменений в закон "О технических регламентах и оценке соответствия" и закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведение первой государственной регистрации транспортных средств".

Автомобильный рынок Украины

Продажи автомобилей в Украине значительно сократились после начала войны в феврале 2022 года. В июне 2023 года украинцы приобрели около 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

В мае в стране было зарегистрировано более 5,1 тысяч новых легковых авто, что вдвое больше, чем в мае прошлого года. Среди лидеров рынка - компактные и среднеразмерные кроссоверы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаАвтомобильный рынок