Новое правило для автомобилистов: какой документ потребуется для ввоза авто

Проектом определено понятие документа, удостоверяющего соответствие транспортных средств требованиям технических регламентов и экологических норм. Также приведены в соответствие с требованиями Европейского Союза и FIA положения о признании документов, выданных другими органами.

Предлагается установить запрет эксплуатации транспортных средств, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие.

Также уточнено, что действующим автовладельцам не нужно дополнительно делать отдельные документы о соответствии или возить с собой отдельно документы о соответствии.

Обоснование законопроекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодняшний день украинское законодательство в сфере оценки соответствия должно быть гармонизировано с международным и европейским законодательством.

Соглашением об ассоциации с ЕС предусмотрено обязательство Украины по обеспечению соответствия с техническими регламентами ЕС и системам стандартизации, метрологии, аккредитации, работ по оценке соответствия и рыночного надзора.

Кроме этого, в соответствии со Стратегией повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года определены основные направления ее реализации, в части безопасности транспортных средств, в частности: упрощение процедуры допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, в том числе усовершенствование процедуры сертификации транспортных средств при пересечении государственной границы.

Поэтому возникает необходимость во внесении изменений в закон "О технических регламентах и оценке соответствия" и закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведение первой государственной регистрации транспортных средств".

Автомобильный рынок Украины

Продажи автомобилей в Украине значительно сократились после начала войны в феврале 2022 года. В июне 2023 года украинцы приобрели около 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

В мае в стране было зарегистрировано более 5,1 тысяч новых легковых авто, что вдвое больше, чем в мае прошлого года. Среди лидеров рынка - компактные и среднеразмерные кроссоверы.