По его словам, сочетание этих двух факторов повлекло за собой резкое падение железнодорожных перевозок и, соответственно, доходов самой УЗ.



Гусак напомнил, что еще до полномасштабной войны "Укрзализныця" постепенно теряла грузовую базу. Если в 2015 году объемы перевозок составляли около 350 млн. тонн, то в 2021-м - уже 316 млн. тонн.

Одной из причин было постоянное повышение тарифов, по которому часть грузов переходила на автомобильный транспорт, отметил он. А после августовского повышения тарифов на 30% ситуация усугубилась еще больше.



"То повышение, которое произошло с 1 августа 2026 года, привело к тому, что часть украинских предприятий снизила свою деятельность или вообще прекратила производство", - отметил Гусак.



Планируемое повышение грузовых тарифов еще на 15% он назвал критическим для бизнеса.

"Повышение тарифа еще на 15% – это контрольный выстрел в голову украинской промышленности и сельским производителям", – убежден Гусак.



В Федерации работодателей транспорта считают, что тарифы необходимо вернуть к уровню июля 2026 г., чтобы дать предприятиям возможность сохранить производство.



Потребности "Укрзализныци" в дополнительном финансировании, по мнению Гусака, следует покрывать за счет внешней поддержки, а социально важные пассажирские перевозки – финансировать из государственного бюджета.



Отдельно он отметил необходимость внутренней оптимизации УЗ. Текущее падение грузовой базы создает политическое окно возможностей для сокращения затрат на малодеятельную инфраструктуру.



Таким образом, вместо нового повышения тарифов Федерация работодателей транспорта предлагает объединить три шага: возврат тарифов к уровню июля, привлечение внешнего финансирования и оптимизацию расходов "Укрзализныци".