Так, 20 ноября Минразвития обнародовало проект приказа о новом повышении. При этом с 1 августа 2026 года грузовые тарифы УЗ уже выросли на 30%. Таким образом, менее чем за полгода совокупный рост составит около 50%. При этом даже до августовского повышения перевозки руды по украинской железной дороге стоило примерно на 30% дороже, чем в соседних странах ЕС.



Особенно критично новое решение смотрится на фоне резкого падения объемов перевозок. В начале года УЗ планировала перевезти в 2026 году 160 млн тонн грузов, однако сейчас ожидает всего около 130 млн тонн. На 2027 год в расчетах компании фигурирует уже 108 млн тонн.



В "Укрметаллургпроме" считают, что дальнейшее повышение тарифов запускает опасную спираль: более дорогая логистика сокращает производство и перевозку, из-за чего падают доходы УЗ и возникает потребность в новом повышении тарифов.



По оценкам отрасли, каждые дополнительные 10 млн тонн грузов обеспечивают железной дороге около 4 млрд грн дохода. Потерянные по отношению к плану 30 млн тонн в 2026 году это примерно 12 млрд грн недополученных доходов, то есть сумма, сопоставимая с ожидаемым эффектом от нового повышения тарифов.



Особо сложной остается ситуация в горно-металлургическом комплексе. По данным "Укрметаллургпрома", отрасль завершила 2025 год с чистым убытком около 28 млрд грн, а по итогам 2026 убытки могут возрасти до 50 млрд грн.



Ключевые металлургические предприятия останавливались после ракетных ударов, а горно-обогатительные комбинаты сокращают или прекращают работу из-за экономических факторов, среди которых высока стоимость логистики.



"Повышать тариф для заводов, стоящих после ракетных ударов, значит выставлять счет пустым цехам", - подчеркивают в отрасли.



Отдельной проблемой металлурги называют более 12 млрд грн непокрытых убытков от пригородных пассажирских перевозок. По их мнению, эту социальную функцию должно финансировать государство, а не грузоотправители из-за повышенных тарифов.



В "Укрметаллургпроме" призывают отозвать проект повышения тарифов на 15%, ввести льготные условия перевозок для прифронтовых регионов, компенсировать убытки пригородного сообщения из бюджета и привлечь для УЗ государственную и международную финансовую поддержку.



В отрасли предупреждают: перевод финансовых проблем железной дороги на промышленность может дать противоположный результат – еще больше предприятий остановятся, грузов станет меньше, а вместе с ними сократятся и доходы самой "Укрзализныци".