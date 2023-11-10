Новый МИД Словакии заявил о своей поддержке Украины

В посольстве Украины в Братиславе встретились посол Украины Мирослав Кастран и МИД Словакии Юрай Бланар. Обсудили текущую ситуацию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Словакии в социальной сети X (Twitter).
"Министр выразил солидарность Словакии с Украиной, выразив поддержку мирной, независимой, демократической и экономически стабильной Украины", - написано на страничке в соцсети.
Новое правительство Словакии 8 ноября заблокировало пакет военной помощи Украине, принятый предыдущим правительством. Это 14 пакет оборонной помощи на сумму около 40 млн евро.
Новое правительство указывает, что Украина получила 13 пакет на общую сумму 671 млн евро. Кроме военной помощи прошлое правительство предлагало гуманитарную: медицинские товары и топливо.
Новый премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит предоставление Украине военной помощи.
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