Нова зона карантину: ЄС оновлює епідеміологічну мапу країн

В Європейському Союзі додадуть в епідеміологічну мапу країн нову зону карантину. Країни з найскладнішою ситуацією будуть позначатися "темно-червоним" кольором.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.

За її словами, туристи з цієї зони повинні будуть пройти тест перед від'їздом і самоізоляція по приїзду.

"Темно-червона зона покаже, що в цій зоні вірус циркулює на дуже високому рівні", - заявила вона.

Ця система буде застосовуватися для поїздок в межах ЄС, повідомила Фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, в ЄС мають намір до літа 2021 року вакцинувати від COVID щонайменше 70% дорослого населення. При цьому до березня країни ЄС повинні вакцинувати не менше 80% медичних і соціальних працівників і людей старше 80 років.

Раніше повідомлялося, що в Єврокомісії запропонували зрівняти сертифікат вакцинації з COVID-тестом.

Проте, Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти вимоги щеплення від COVID-19 під час міжнародних поїздок.