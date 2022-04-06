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Нова Зеландія посилює санкції та вводить тарифи на російський імпорт

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Середа 06 квітня 2022 07:04
Нова Зеландія посилює санкції та вводить тарифи на російський імпорт Фото: глава МЗС Нової Зеландії Нанайя Махута (Mark Mitchell / nzherald.co.nz)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Нової Зеландії оголосив про введення 35-відсоткового тарифу на весь імпорт з РФ і поширить існуючі експортні заборони на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними галузями російської промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу новозеландського уряду.

Зазначається, що на сьогодні це" найзначніша економічна відповідь" країни на повномасштабне російське вторгнення в Україну.

"Зображення, що 'являються, та повідомлення про звірства, скоєні проти мирних жителів в Бучі та інших регіонах України, огидні та осудні, і Нова Зеландія продовжує реагувати на безглузді акти агресії Путіна", - заявила міністр закордонних справ Нанайя Махута.

За словами міністра торгівлі і зростання експорту Деміена О'Коннора, відповідно до Закону про санкції щодо РФ Веллінгтон буде застосовувати тарифи до всього російського імпорту, а також заборонить експорт промислової продукції, такої як обладнання ІКТ та двигуни, "посилаючи чіткий сигнал про те, що Нова Зеландія не буде фінансувати або підтримувати військову машину Росії".

Чиновник також додав, що такі підвищення тарифів і торгові санкції стали доповненням до заходів, введених міжнародним співтовариством і Україною, щоб "надати максимально можливий тиск на путінський режим з метою змусити його припинити бойові дії".

Нові тарифи та санкції повинні набрати чинності від 25 квітня.

Раніше повідомлялося, що в Новій Зеландії вирішили прийняти близько 4 тисяч членів сімей українських біженців.

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