Нова Зеландія ввела чергові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута оголосила про нові санкції проти Росії. Під обмежувальні заходи потрапили вісім російських громадян і компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду країни.

Санкції введені проти фізичних та юридичних осіб, причетних до організації кібератак та реалізації кампанії з поширення дезінформації в Україні.

У санкційні списки були внесені 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу Росії, "Головний центр спеціальних технологій" Головного управління Генштабу РФ і російське"Агентство інтернет-досліджень".

Також були введені санкції щодо офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова, начальника Генштабу адмірала Ігоря Костюкова, президента медіахолдингу "Червона зірка" Олексія Піманова, співзасновника кримського інформагентства NewsFront Михайла Синеліна і генерального директора ВГТРК Олега Добродєєва.

До теперішнього моменту Нова Зеландія ввела санкції проти більш ніж 650 російських громадян, включаючи президента країни Володимира Путіна і депутатів Держдуми РФ, а також щодо 55 найбільших російських підприємств і організацій.

Раніше повідомлялося, що в Новій Зеландії вирішили прийняти близько 4 тисяч членів сімей українських біженців.

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