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Нова Зеландія прийме 4 тисячі біженців з України

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Нова Зеландія, Вівторок 15 березня 2022 08:49
Нова Зеландія прийме 4 тисячі біженців з України Фото: міністр імміграції Нової Зеландії Кріс Фаафой (Mark Mitchell / newstalkzb.co.nz)
Автор: Володимир Костирін

У Новій Зеландії прийняли програму "Спеціальна політика щодо України на 2022 рік", яка дозволяє прийняти в країні близько 4 тисяч членів сімей українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Нової Зеландії.

Так, програма дозволить народженим в Україні громадянам Нової Зеландії та жителям країни привозити членів своєї української сім'ї, чиї життя знаходяться в небезпеці через військову агресію Росії та війну.

"Це найбільша спеціальна категорія віз, яку ми встановили за останні десятиліття для підтримки міжнародних гуманітарних зусиль, і, поряд з додатковим фінансуванням гуманітарної діяльності в розмірі 4 мільйонів доларів, про який також було оголошено, це доповнює ряд заходів, які ми вже зробили для реагування на погіршення ситуації в Україні", - заявив міністр імміграції Кріс Фаафой.

Він наголосив, що Нова Зеландія відразу засудила військове вторгнення РФ в Україну, і прийняла різні заходи щодо країни-агресора, ввівши заборони на поїздки, експортний контроль, ухваливши закон про санкції та надавши фінансування для підтримки важливої гуманітарної діяльності.

"Наша українська громада в Новій Зеландії також звернулася до нас з проханням допомогти дати притулок членам їх сімей, які були змушені покинути свої оселі через неспровокований напад Росії. Ми дослухалися, і сьогоднішнє оголошення забезпечить безпеку їх сімей", - розповів чиновник.

Спеціальна політика щодо України на 2022 рік діятиме протягом року і дозволить приблизно 1600 громадянам і жителям Нової Зеландії, які народилися в Україні, надати фінансову підтримку членам сім'ї та найближчим родичам, щоб вони змогли приїхати в Нову Зеландію для своєї безпеки, отримавши дворічну візу.

Українські біженці матимуть право на роботу або право на навчання в країні, якщо їм 18 років або менше.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія має намір надати українським біженцям безвіз, а також платитиме своїм громадянам за те, щоб вони відкрили свої домівки для українців.

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