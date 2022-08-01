Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти Росії: список обмежень

Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти Російської Федерації. Обмеження були запроваджені проти Збройних сил та військово-промислового комплексу країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

Також під санкції потрапили страхова компанія "СОГАЗ", "Російські залізниці" й оборонні підприємства, які займаються дослідженнями, виробництвом та випробуваннями військової техніки.

Санкції були запроваджені проти:

"Президент Володимир Путін та російські військові несуть відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є грубим порушенням фундаментального міжнародного права", - заявила голова МЗС Нової Зеландії Наная Махута.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен пригрозив голові МЗС Росії Сергію Лаврову санкціями проти його країни, якщо Москва анексує нові українські території.

Тим часом австрійський канцлер Карл Нехаммер заявив, що обмеження проти країни-окупанта наразі діють не так швидко, як розраховувалося.

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