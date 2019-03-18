Нова Зеландія посилює контроль над володінням зброї

Уряд країни почав працювати над посиленням законодавства у сфері володіння та продажу зброї

После теракта в Новой Зеландии премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о том, что Кабинет министров начал работать над ужесточением законодательства в области владения и продажи оружия. Об этом сообщает DW.

Ардерн объявила о планах ужесточения контроля за оружием как только стало известно, что обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях 28-летний Брентон Таррант легально владел пятью единицами оружия, которые и использовал в теракте.

"Мы хотим двигаться так скоро, как только возможно", - заявила она.

Напомним, обвиняемый в теракте в Новой Зеландии, в ходе которого произошла стрельба в двух мечетях в городе Крайстчерче, 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде.

Дежурный адвокат Ричард Питерс, ранее представлявший стрелка, подтвердил изданию, что он более не представляет интересы Тарранта. Защитник отметил, что обвиняемый сообщил ему о намерении самостоятельно защищать себя в будущем в субботу, 16 марта.

Число жертв нападения на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 50 человек. В результате стрельбы также пострадали 48 человек.

Добавим, в Пакистане намерены посмертно присвоить государственную награду своему гражданину Миану Наиму Рашиду, который пытался остановить стрелка, устроившего теракт в Новой Зеландии.