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Нова Зеландія продовжила режим суворого локдауну в Окленді через спалах "Дельти"

Автор: Марія Кучерявець

В Окленді (найбільшому місті Нової Зеландії) зафіксували спалах нового штаму коронавірусу "Дельта". У зв'язку з чим у регіоні продовжують жорсткий карантин до 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Окленд залишиться на 4-у рівні до 23:59 наступного вівторка (21 вересня - ред.), після чого перейде на 3 рівень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією органів охорони здоров’я Нової Зеландії, в Окленді за минулу зафіксували 33 нові випадки COVID-19, що перевищило цифри, зафіксовані на вихідних.

Варто зазначити, що 4 рівень карантину в Окленді означає, що люди (населення міста складає близько 1,7 млн осіб) можуть залишати свої домівки тільки в разі крайньої потреби.

Крім того, особи, яки виїжджають з Окленда, повинні пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, аби пересуватися між регіонами країни.

Нагадаємо, нещодавно Нова Зеландія послабила карантинні обмеження, але не скасувала їх в Окленді.

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