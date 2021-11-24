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Нова Зеландія відкриває кордони: з 2022 року країна прийматиме вакцинованих туристів

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Нова Зеландія, Середа 24 листопада 2021 12:00
Нова Зеландія відкриває кордони: з 2022 року країна прийматиме вакцинованих туристів Фото: Нова Зеландія з 2022 року відкриється для вакцинованих туристів (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Наступного року Нова Зеландія буде відкрита для туристів, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. Влада розробила поетапний план відкриття кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами міністра боротьби з COVID-19 Кріса Хіпкінса, з 16 січня в'їзд до Нової Зеландії буде дозволено громадянам країни та резидентам, які зараз знаходяться в Австралії.

З 13 лютого кордони відкриють для мешканців Нової Зеландії, які перебувають в усіх інших країнах.

З 30 квітня буде відкрито кордони країни для всіх вакцинованих туристів. Однак мандрівники мають пройти 7-денну самоізоляцію після прибуття.

Зазначають, що станом на 24 листопада у Новій Зеландії зареєстрували 10 025 випадків коронавірусної інфекції. За добу померло 40 людей.

Нагадаємо, Нова Зеландія відмовляється від запровадження жорстких обмежень по всій території країни. З 3 грудня в країні почне працювати система "світлофора" для сповіщення про ризики COVID-19 замість локдаунів.

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