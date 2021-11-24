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Новая Зеландия открывает границы: с 2022 года страна будет принимать вакцинированных туристов

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Новая Зеландия, Среда 24 ноября 2021 12:00
Новая Зеландия открывает границы: с 2022 года страна будет принимать вакцинированных туристов Фото: Новая Зеландия с 2022 года откроется для вакцинированных туристов (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В следующем году Новая Зеландия будет открыта для туристов, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса. Власти разработали поэтапный план открытия границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По словам министра по борьбе с COVID-19 Криса Хипкинса, с 16 января въезд в Новую Зеландию будет разрешен гражданам страны и резидентам, которые сейчас находятся в Австралии.

С 13 февраля границы откроют для жителей Новой Зеландии, которые находятся во всех других странах.

С 30 апреля будут открыты границы страны для всех вакцинированных туристов. Однако путешественники должны будут пройти 7-дневную самоизоляцию по прибытию.

Отмечают, что по состоянию на 24 ноября в Новой Зеландии зарегистрировали 10 025 случаев коронавирусной инфекции. За сутки умерли 40 человек.

Напомним, Новая Зеландия отказывается от введения жестких ограничений по всей территории страны. С 3 декабря в стране заработает система "светофора" для оповещения о рисках COVID-19 вместо локдаунов.

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