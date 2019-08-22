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Нова Зеландія звернеться до України через "маніфест" стрілка з Крайстчерча

Новини » Політика    22.08.2019 - 12:31
Нова Зеландія звернеться до України через "маніфест" стрілка з Крайстчерча
Фото: стрілянина в Крайстчерчі (twitter.com / imohsinrasheed)

В Україні нібито продають друковану версію "маніфесту" стрілка

Нова Зеландія звернеться до уряду України через інформацію про нібито продаж "маніфесту" обвинуваченого в масштабній стрілянині в Крайстчерчі. Про це заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, передає видання The New Zealand Herald.

За словами Ардерн, вона доручила новозеландському зовнішньополітичному відомству встановити контакт з Україною щодо інформації про те, що один з українських сайтів нібито продає за 4 долари друковану версію 87-сторінкового "маніфесту" стрілка.

"Це огидно, але у нас є тільки можливість контролювати те, що відбувається в межах нашої юрисдикції. Але я не вагаючись поділюся думкою Нової Зеландії з Україною. Я без вагань попросила міністерство закордонних справ встановити такого роду контакти",- заявила вона.

Нагадаємо, масові розстріли в мечетях Крайстчерча відбулися 15 березня 2019 року. Тоді на місці події загинуло не менше сорока осіб, а загальне число жертв розстрілу досягло 50. За звинуваченням в організації теракту був заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

Пізніше поліція Нової Зеландії висунула нові звинувачення передбачуваного стрілку в мечетях в Крайстчерчі Брентону Тарранту. Йому висунули додаткове звинувачення у вбивстві і два додаткових звинувачення в замаху на вбивство.

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