Нова Зеландія початку вакцинацію від COVID

Першого щеплення вакциною компаній Pfizer зробила група з 25 вакцинаторів в Окленді. Після чого вони проведуть вакцинацію інших жителів Нової Зеландії.

"Наш пробний запуск на карантинному об'єкті в Окленді сьогодні підтвердив, що наші процеси і системи готові до першого офіційного дня вакцинації прикордонників", - заявила генеральний директор охорони здоров'я Ешлі Блумфілд.

Протягом наступних кількох місяців вакцину будуть вакциновані 12 тисяч прикордонників та їх сім'ї.