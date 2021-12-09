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Нова Зеландія хоче заборонити продаж цигарок усім, хто народився після 2008 року

Автор: Іванна Шовкун

Уряд Нової Зеландії планує боротися з тютюнопалінням. Влада хоче прийняти закон про заборону продажу тютюну та тютюнових виробів усім молодим людям, народженим після 2008 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Планується, що закон набуде чинності у 2022 році. Тоді всі, хто народився після 2008 року, ніколи не зможуть купувати цигарки.

Так влада прагне зробити країну повністю вільною від тютюнопаління. Вже до 2025 року хочуть до 5% скоротити кількість курців.

"Ми хочемо зробити так, щоб молоді люди взагалі не починали курити", - заявила міністр охорони здоров'я Айєша Верал.

Зараз близько 13% дорослого населення Нової Зеландії курять.Це вже на 5% менше, ніж 10 років тому.

Нагадаємо, Англія може стати першою країною у світі, де лікарі виписуватимуть пацієнтам куріння електронних сигарет. Їх призначатимуть для людей, які бажають кинути палити звичайні цигарки.

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Новая Зеландия