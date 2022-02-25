Нова Зеландія готується ввести санкції проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Ардерн, нові санкції будуть включати в себе заборону на в'їзд на територію Нової Зеландії для російських офіційних осіб, і ряду інших громадян.

"Їм буде заборонено отримувати візи для в'їзду в Нову Зеландію або транзиту через неї", - пояснила прем'єр-міністр.

Крім того, Нова Зеландія заборонить експорт російських товарів на свою територію, який торкнеться будь-яких підприємств, організацій і фізичних осіб, пов'язаних з російськими військовими відомствами та органами безпеки.