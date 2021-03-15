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Нова українська авіакомпанія виконає перший політ 18 березня

Автор: Андрій Козловський

Новий український лоу-кост Bees Airline отримав сертифікат експлуатанта від Державної авіаційної служби України. Перший політ запланований на 18 березня.

Про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху України.

"Перший рейс авіакомпанії заплановано на 18 березня за напрямком Київ - Шарм-ель-Шейх - Київ, з 19 березня будуть виконуватися рейси з Києва до іншого єгипетського курорту - Марса-Алама. А з квітня авіакомпанія планує розпочати рейси до Кенії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що базовим аеропортом перевізника буде аеропорт "Київ" (Жуляни).

Нагадаємо, Bees Airline була зареєстрована наприкінці 2019 року та проходила процес сертифікації в Державній авіаційній службі України.

Також РБК-Україна писало, що авіакомпанія Bees Airline зареєструвала в Україні два перших літака. Це Boeing 737-800 з бортовими номерами українського регістру UR-UBA і UR-UBB. Державіаслужба видала на них реєстраційні посвідчення 22 і 23 лютого 2021 року.

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