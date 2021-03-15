Нова українська авіакомпанія виконає перший політ 18 березня

Новий український лоу-кост Bees Airline отримав сертифікат експлуатанта від Державної авіаційної служби України. Перший політ запланований на 18 березня.

"Перший рейс авіакомпанії заплановано на 18 березня за напрямком Київ - Шарм-ель-Шейх - Київ, з 19 березня будуть виконуватися рейси з Києва до іншого єгипетського курорту - Марса-Алама. А з квітня авіакомпанія планує розпочати рейси до Кенії", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що базовим аеропортом перевізника буде аеропорт "Київ" (Жуляни).