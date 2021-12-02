Нова соцмережа Трампа хоче залучити 1 млрд доларів

Нове підприємство колишнього президента США Дональда Трампа у сфері соціальних мереж прагне залучити до 1 млрд доларів. Компанія розраховує на продаж акцій хедж-фондам (приватним інвестиційним фондам) і сімейні фонди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Компанія Trump Media & Technology Group, яка ще не випустила додаток для соціальних мереж, який, за її даними, розробляється, вже повинна отримати 293 мільйони доларів, якщо її угода буде розміщена в Нью-Йорку в результаті злиття з фірмою Digital World Acquisition Corp.

Угода оцінила Trump Media в 875 млн доларів, включаючи борги. Джерела повідомили, що Trump Media тепер намагається залучити додатково до 1 млрд при оцінці майже в 3 млрд доларів, щоб відобразити зростання акцій Digital World після того, як прихильники Трампа і Денні трейдери розкупили цінні папери.

У угоді з Trump Media акції Digital World були оцінені в 10 доларів кожна. Джерела повідомили, що зараз Trump Media прагне забезпечити так звані приватні інвестиції в акціонерний капітал (PIPE), які дозволять наблизити вартість акцій Digital World до їх недавньої ціни.