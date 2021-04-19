Нова редакція закону про публічні закупівлі: за рік Україна заощадила майже 3 млрд гривень

"Ключовою зміною стало запровадження обов’язкових спрощених закупівель від 50 тис. грн. Завдяки конкуренції постачальників на цих торгах державні та комунальні органи влади та підприємства змогли заощадити 2,9 млрд грн від запланованого бюджету", - сказано у повідомленні.

Оновлений закон передбачає і більш швидку альтернативу обов’язковим спрощеним закупівлям - електронний каталог Prozorro Market. У державному онлайн-магазині замовники можуть у кілька кліків купувати невеликі партії товарів широкого вжитку: пальне, канцелярію, продукти, комп’ютерну техніку, медичні вироби тощо.

"Електронний каталог Prozorro Market продемонстрував, що публічні закупівлі можуть бути не лише ефективними та справедливими, а й швидкими та позбавленими бюрократії. Для доступу до ринку публічних закупівель підприємцям достатньо один раз пройти кваліфікацію в Prozorro Market, а потім просто отримувати замовлення на свої товари", - заявила замміністра розвитку економіки Світлана Панаіотіді.

Крім того, 1,8 млрд грн вдалося заощадити державі завдяки тому, що бізнес отримав право виправляти свої помилки в тендерній пропозиції. Якби не ця можливість, замовники були б змушені відхиляти найбільш вигідні пропозиції та переходити до розгляду дорожчих.

Замовники захистилися від ризику демпінгу в понад 2000 закупівлях очікуваною вартістю в 4 млрд грн.

"Усе завдяки тому, що тепер електронна система Prozorro підсвічує аномально низькі пропозиції (які на 30-40% нижчі від цін конкурентів). Учасники мають їх обґрунтувати", - пояснюють у Мінекономіки.

До того ж 140 млн грн повернули підприємцям, чию скаргу на порушення своїх прав у закупівлях задовільнив Антимонопольний комітет. До запровадження нової редакції закону кошти за подачу скарги бізнесу не поверталися.

За рік у спрощених закупівлях взяли участь 44 тисячі учасників.