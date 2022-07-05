"Нова пошта" запровадила нову послугу: в яких містах вона вже працює

Як зазначили в прес-службі, відтепер можна відправляти з поштоматів Нової пошти у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві, а з 18 липня послуга буде доступною ще й мешканцям Вінниці.

До 31 серпня діє акція на вартість відправки з поштомату. Вона залежить від того, хто сплачує за доставку посилки: якщо відправник - 35 грн, а якщо отримувач - 50 гривень. Відправка документів через поштомат та відділення має фіксований тариф 45 гривень, до якого вже входить конверт.

Відправляти із поштомата можна по всій країні: у інший поштомат, відділення або на адресу отримувача.

Як відправити посилки із поштомату:

Оновити мобільний застосунок Нової пошти, щоб у розділі Створити Посилку з’явився додатковий підпункт місця відправки - поштомат.

Створити самостійно електронну накладну для посилки у додатку.

Самостійно вдома спакувати відправлення.

Підійти до поштомату із посилкою, відкрити створену накладну та натиснути "Відкрити комірку".

Покласти у комірку запаковане відправлення без маркування.

Підтвердити завантаження у мобільному додатку.

Закрити комірку.

Нагадаємо, український оператор поштового зв'язку, компанія "Нова пошта" відновляє доставку з онлайн-магазину AliЕxpress. Замовляти товари з онлайн-магазину напряму в Україну можна з 15 червня.