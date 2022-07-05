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"Нова пошта" запровадила нову послугу: в яких містах вона вже працює

Фото: "Нова пошта" запустила відправку з поштоматів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв'язку, компанія "Нова пошта" запровадила нову послугу. Після закінчення тестового періоду відправка із поштоматів доступна вже у 5 містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

Як зазначили в прес-службі, відтепер можна відправляти з поштоматів Нової пошти у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві, а з 18 липня послуга буде доступною ще й мешканцям Вінниці.

До 31 серпня діє акція на вартість відправки з поштомату. Вона залежить від того, хто сплачує за доставку посилки: якщо відправник - 35 грн, а якщо отримувач - 50 гривень. Відправка документів через поштомат та відділення має фіксований тариф 45 гривень, до якого вже входить конверт.

Відправляти із поштомата можна по всій країні: у інший поштомат, відділення або на адресу отримувача.

Як відправити посилки із поштомату:

  • Оновити мобільний застосунок Нової пошти, щоб у розділі Створити Посилку з’явився додатковий підпункт місця відправки - поштомат.
  • Створити самостійно електронну накладну для посилки у додатку.
  • Самостійно вдома спакувати відправлення.
  • Підійти до поштомату із посилкою, відкрити створену накладну та натиснути "Відкрити комірку".
  • Покласти у комірку запаковане відправлення без маркування.
  • Підтвердити завантаження у мобільному додатку.
  • Закрити комірку.

Нагадаємо, український оператор поштового зв'язку, компанія "Нова пошта" відновляє доставку з онлайн-магазину AliЕxpress. Замовляти товари з онлайн-магазину напряму в Україну можна з 15 червня.

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