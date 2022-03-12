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"Нова пошта" відновила доставку відправлень за кордон

Автор: Олександр Білоус

Компанія "Нова пошта" з 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови. Із будь-якого працюючого відділення можна оформити міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно:

  • принести відправлення, але обов'язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;
  • назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;
  • при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов'язково зв'яжеться по телефону співробітник "Нової пошти Глобал" для заповнення інвойсу для митниці.

Перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, до якої хочете відправити відправлення, а також пам'ятати, що мито у країні одержувача завжди сплачує сам одержувач.

Також заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті "Нової пошти".

Список працюючих відділень змінюється щоденно, інформація оновлюється за посиланням.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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