"Нова пошта" відновила доставку відправлень за кордон

Компанія "Нова пошта" з 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови. Із будь-якого працюючого відділення можна оформити міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні, потрібно:
Перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, до якої хочете відправити відправлення, а також пам'ятати, що мито у країні одержувача завжди сплачує сам одержувач.
Також заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті "Нової пошти".
Список працюючих відділень змінюється щоденно, інформація оновлюється за посиланням.
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