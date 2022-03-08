ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу по Україні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 08 березня 2022 10:01
"Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу по Україні Фото: "Нова пошта" знизила комісію за грошовий переказ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу "Миттєвий". З 5 березня комісія становить 0,5% від суми, але не менше 5 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як відправити грошовий переказ "Миттєвий" по Україні:

  • пред’явити оператору відділення оригінал паспорту або у додатку "Дія";
  • здійснити оплату готівкою або банківською карткою суму, яку хочеш надіслати, та вартість послуги переказу;
  • назвати ПІБ, контактний телефон отримувача.

Як отримати грошовий переказ по Україні готівкою:

  • прийти у відділення, пред’явити оригінал паспорту або у додатку "Дія";
  • назвати номер переказу, отриманий від відправника та отримати готівку.

Переказ можна відправити з картки та отримати у будь-якому працюючому відділенні готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.

Перелік відділень, що працюють, що постійно оновлюється, тут.

Послугу грошового переказу надає компанія НоваПей, що входить до групи компаній Нова пошта.

м

Читайте РБК-Україна в Google News
Нова пошта
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати