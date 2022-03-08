"Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу по Україні
Фото: "Нова пошта" знизила комісію за грошовий переказ (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Нова пошта" знизила комісію за відправку грошового переказу "Миттєвий". З 5 березня комісія становить 0,5% від суми, але не менше 5 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Як відправити грошовий переказ "Миттєвий" по Україні:
- пред’явити оператору відділення оригінал паспорту або у додатку "Дія";
- здійснити оплату готівкою або банківською карткою суму, яку хочеш надіслати, та вартість послуги переказу;
- назвати ПІБ, контактний телефон отримувача.
Як отримати грошовий переказ по Україні готівкою:
- прийти у відділення, пред’явити оригінал паспорту або у додатку "Дія";
- назвати номер переказу, отриманий від відправника та отримати готівку.
Переказ можна відправити з картки та отримати у будь-якому працюючому відділенні готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.
Перелік відділень, що працюють, що постійно оновлюється, тут.
Послугу грошового переказу надає компанія НоваПей, що входить до групи компаній Нова пошта.
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